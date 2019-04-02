رغم, تخطي, ثروتها, 200, مليون, دولار.., والد, أديل, يعمل, بمهنة, متواضعة,

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في كل عام تقوم الأميرو كارولين وشقيقها الأمير ألبرت, حاكم ولاية موناكو, بتنظيم...
أثارت المغنية العالمية، ريهانا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "علامة إعجاب"...
أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة، ديلا مايلز، تضامنها مع فلسطين، ردًا على قرار...
كشف فيلم أميركي مثير، مؤخرا، أن نجم البوب العالمي، مايكل جاكسون، لم يكن يحب زوجته...
أعلنت، السبت، العلامة التجارية الإسرائيلية الخاصة بالنظارات الشمسية (كارولينا...
أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة جدل واسعة برسالة نشرتها...
جرى اليوم عرض أزياء شانيل لخريف وصيف 2019-2020 في باريس, حيث عرضت أخر مجموعة صممها...
وافت المنية الممثل الأمريكي لوك بيري الذي اشتهر بأدائه دور ديلان ماكاي في المسلسل...
حققت أغنية شهيرة للنجم البورتوريكي، لويس فونسي، رقما قياسيا عالميا على موقع...
كشفت مجلة "فانتي فير" ان الملكة البريطانية إليزابيث معجبة بالنشاط الكبير لدوقة...