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رغم تخطي ثروتها 200 مليون دولار.. والد أديل يعمل بمهنة متواضعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 النجمة والمطربة البريطانية أديل، رغم شهرتها وثروتها الكبيرة إلا أن والدها لازال يعمل بمهنة متواضعة وهو ما كشفت عنه صحيفة بريطانية .



مارك ايفانس، والد أديل طبقا لجريدة  ذا صن يعمل سائقا لإحدى شركات مواصلات خاصة بعد مرور سنوات على قطع علاقتهما.


الجريدة البريطانية أكدت أن والد أديل الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، شوهد أثناء قيادته للسيارة ويقوم بتوصيل زبائن في إحدى المدن البريطانية، لافتة إلى أن أجره في اليوم يتراوح بين 50 لـ 100 جنيه إسترليني.


ووأشارت الجريدة أن الخلافات بين أديل ووالدها، جاءت بسبب تسريبه أخبارا عن حياتها الخاصة للصحافة الأجنبية مقابل الحصول على أموال.


والجدير بالذكر أن ثروة المطربة العالمية البالغة من العمر 30 عاما، تبلغ 200 مليون دولار أمريكي، وتعد من أكثر المطربات العالميات حصدا للأرباح بسبب مبيعات ألبوماتها الهائلة.


وكانت المطربة والنجمة البريطانية الشهيرة أديل، قد فاجأت جمهور الساهرين، داخل ملهى ليلي للمثليين بمدينة نيويورك الأميركية، عندما دخلت برفقة صديقتها الممثلة والنجمة العالمية جينيفر لورانس.


الثنائي الشهير أحدث ضجة كبيرة عندما ظهرا بشكل غير متوقع في حانة Pieces بحي جرينتش، ولم يستطيع العديد من الأشخاص في الحانة تصديق أعينهم.


ووفقا لجريدة الأندبندنت البريطانية كانت المطربة العالمية أديل، قد خضعت لمطلب الحشود وصعدت على خشبة المسرح، وطلب منها مالك الحانة أن تقدم نفسها للجمهور ، فقالت مغنية Hello” مرحبا.. اسمي أديل” فتعالت صيحات الجمهور وهتافاتهم.




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