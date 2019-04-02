", دان, اند, بردستريت", العالمية, للتقييم, والتصنيف, تختار, مكتب, المحامي, زكي, كمال, واحداً, من, مكاتب, المحاماة, الرائدة, في, البلاد,

للسنة السادسة على التوالي أعلنت شركة "دان أند بردستريت" العالمية للتقييم والتصنيف اختيار مكتب المحامي زكي كمال في مدينة حيفا واحداً من أكبر مكاتب المحاماة في البلاد في مجال القضاء الجنائي للعام 2019، وذلك وفقاً لما جاء في الشهادة الرسمية التي سلمتها الشركة للمحامي زكي كمال.

وجاء في شهادة "دان اند بردستريت" انها قررت وللعام السادس على التوالي إختيار مكتب المحامي زكي كمال واحداً من مكاتب المحاماة الرائدة في البلاد في مجال القضايا الجنائية، علماً ان هذا الاختيار يشكل نتاجاً لفحص مستفيض وموضوعي لعمل ونشاطات مكتب المحامي زكي كمال والقضايا التي عالجها ويعالجها والسوابق القضائية والنجاحات التي حققها حيث يتولى المرافعات في القضايا والملفات الهامة والكبيرة في كافة المجالات القضائية في البلاد والخارج وتمثيله قضائياً لشركات وهيئات رائدة في البلاد والعالم كمستشار قضائي.المحامي زكي كمال قال: " الحفاظ على القمة ولسنوات طويلة ومتواصلة، أصعب بكثير من الوصول اليها خاصة على ضوء المنافسة الشديدة، ولذلك أؤكد ان الحفاظ للسنة السادسة على التوالي على هذا الإنجاز، انما يحمل في طياته رسالة واحدة مفادها اننا في مكتبنا لن نكتفي بنجاحات تحققت او بما حققناه طيلة عشرات السنوات من إنجازات كثيرة. ما حصلنا عليه من ثقة المتوجهين الينا هو نتيجة مؤكدة لعملنا الدؤوب وبكل ما اوتينا من الخبرات وانطلاقاً من ايماننا المطلق ان الإنجازات لا تتوقف وأن النجاح لا يتأتى من فراغ بل انه النتيجة الحتمية للعمل المدروس والمهني المخلص".وأضاف:" لقد اخترنا منذ الأيام الأولى لإقامة مكتبنا عام 1972 وحتى هذا اليوم، نهجاً لا يقبل التهاون وطريقاً لا يعترف بالتراجع او التساهل. نحن نواصل السير قدماً ونهتم بتنجيع طرق العمل واتباع كل ما هو جديد في مجال القضاء والمحاكم وتوفير أفضل الخدمات القانونية والقضائية للمتوجهين الينا من المواطنين والمؤسسات ومنحهم افضل تمثيل ودعم قضائي".وواصل المحامي زكي كمال حديثه قائلاً:" هذا الإنجاز يؤكد اننا ادينا الواجب كما يجب واننا ساعدنا في اظهار الحق، وهو دليل على ان سر نجاحنا، كصاحب للمكتب وطاقم المحامين الكبير العامل فيه، كان وما زال الاهتمام بكل متوجه وكل ملف وكأنه الأكبر والأهم. اختيارنا المستمر في هذه المكانة هو فخر ومحفز ومسؤولية كبيرة تلزمنا بالمزيد من العطاء تجاه كافة المتوجهين " وأنني اعتز بطاقم المحامين والموظفين في مكتبنا الذين يعملون جل جهدهم من اجل نجاح المكتب الذي هو مكتبهم.