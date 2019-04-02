تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 10:55:01 الأمم المتحدة: 68% من سكان العالم سيعيشون في المدن عام 2050 |  2019-04-02 10:50:28 صفقة بعدم ادانة المعتقلين بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة |  2019-04-02 10:19:15 " دان اند بردستريت" العالمية للتقييم والتصنيف تختار مكتب المحامي زكي كمال واحداً من مكاتب المحاماة الرائدة في البلاد |  2019-04-02 10:20:05 عروس داعش - غسلوا دماغي.. والكل كان يراقبني |  2019-04-02 10:20:49 تحذير للحوامل من نوبات العمل المسائية |  2019-04-02 10:20:46 إيرادات ميسي عن الموسم الحالي 130 مليون يورو |  2019-04-02 09:54:25 اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع باطلاق نار على رجل في ساحة بيته بمجد الكروم |  2019-04-02 09:47:52 فيديو وصور - ضبط مختبر لتزييف اوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل في الرملة واعتقال 6 مشتبهين |  2019-04-02 08:59:31 تعويضات سخية لابناء خاشقجي من الحكومة السعودية |  2019-04-02 08:55:01 80 قتيلا منهم 26 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية 2019 |  2019-04-02 08:48:51 انباء عن انجاز صفقة تبادل بين اسرائيل وحماس قريبا |  2019-04-02 08:40:35 مصادر فلسطينية - استشهاد الشاب محمد عدوان في قلنديا |  2019-04-02 06:52:21 الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية |  2019-04-02 06:20:57 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا |  2019-04-02 00:50:57 اصابة رجل من بئر المسكور باطلاق نار في مستوطنة هاردوف |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحذير للحوامل من نوبات العمل المسائية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نبهت دراسة طبية، إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل مسائيتين على الأقل في أسبوع واحد قد يصبحن أكثر عرضة للإجهاض في الأسبوع التالي.



وأوضحت الباحثة لويز مولنبرج بيغتراب التي أشرفت على الدراسة، أن "النساء اللائي يعملن في نوبات مسائية يتعرضن لضوء في الليل يؤثر على الساعة البيولوجية ويقلل إفراز هرمون الميلاتونين".


وأضافت "تبينت أهمية هذا الهرمون في نجاح الحمل، ربما يرتبط بحماية وظيفة المشيمة".


وقامت بيغتراب، وهي باحثة في قسم طب الصحة المهنية والبيئية في مستشفى بيسبيبير وفريديكسبير في كوبنهاجن، وزملاؤها، برصد الحمل لدى 22744 موظفة في القطاع العام، معظمهن يعملن في مستشفيات دنمركية.

وأفاد الباحثون في تقرير نشر بمجلة طب الصحة المهنية والبيئية، أن 740 امرأة أُجهضت من بين 10047 امرأة عملن لبعض النوبات الليلية في الفترة بين الأسبوع الثالث والحادي والعشرين من الحمل.


أما باقي النساء في الدراسة، اللائي لم يعملن في نوبات مسائية، وعددهن 12697، فقد تعرضت 1149 منهن للإجهاض.


وبعد الأخذ في الحسبان لعوامل السن ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وعدد الولادات والإجهاض السابقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي.


وجد الباحثون أن العمل لنوبتين مسائيتين أو أكثر في أسبوع واحد في الفترة من الأسبوع الثامن حتى الثاني والعشرين من الحمل مرتبط بزيادة نسبتها 32 في المئة في خطر التعرض للإجهاض في الأسبوع التالي.


لكن زيف وليامز، رئيس قسم طب الغدد الصماء التناسلية والعقم بمركز إيرفينج الطبي التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك، يرى أن الارتباط الذي خلص إليه الباحثون ليس دليلا على أن العمل ليلا يسبب الإجهاض.




كلمات متعلقة

تحذير, للحوامل, من, نوبات, العمل, المسائية,

تابعونــا

دراسة: إعادة استخدام الزيت يسبب سرطان الثدي دراسة: إعادة استخدام الزيت يسبب سرطان الثدي 2019-04-02 | 08:43:15

حذّرت دراسة جديدة من إعادة استخدام الزيت الذي سبق قلي الطعام فيه لأنه يزيد من نمو...

دراسة تؤكد انالعمل ليلاً.. قد يفقد الأم جنينها دراسة تؤكد انالعمل ليلاً.. قد يفقد الأم جنينها 2019-04-01 | 23:29:29

خلصت دراسة جديدة إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل ليلاً على الأقل في أسبوع...

عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين قد تطرح قريباً! عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين قد تطرح قريباً! 2019-04-01 | 19:09:48

أفاد تقرير جديد بأن عدسات لاصقة تجريبية لا تعمل فقط على تحسين الرؤية بل أيضاً على...

هكذا يتأثر المخ بأمراض القلب.. ويحدث الخرف هكذا يتأثر المخ بأمراض القلب.. ويحدث الخرف 2019-04-01 | 17:05:49

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض القلب مثل...

سببان رئيسان للإصابة بسرطان الثدي يمكن تجنبهما سببان رئيسان للإصابة بسرطان الثدي يمكن تجنبهما 2019-04-01 | 15:40:43

اكتشف علماء من أستراليا أن السمنة والإفراط في تناول الكحول من العوامل التي تزيد...

دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت! دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت! 2019-04-01 | 14:40:55

أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة لوما لندا الأمريكية خطرا مميتا للحوم...

مواد غذائية تحمي من إعتام عدسة العين مواد غذائية تحمي من إعتام عدسة العين 2019-04-01 | 12:55:39

كشفت دراسة حديثة أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة، يساعد على تأجيل...

المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب 2019-04-01 | 11:57:48

كشفت دراسة أن تدخين الآباء قد يساهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من...

ودّعي التجاعيد.. وتناولي السلمون ودّعي التجاعيد.. وتناولي السلمون 2019-04-01 | 10:09:37

يعتبر السلمون أحد الأطعمة الصديقة للمرأة، إذ تبيّن أن تناوله يساعد على شدّ الوجه...

ما يضر القلب يضر المخ أيضا!! ما يضر القلب يضر المخ أيضا!! 2019-04-01 | 08:19:47

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض مرتبطة بالقلب،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد فاطمة سرحان تسكن الشارع تنام البلدة القديمة عكا اغرضا فراش نوم اصابة خطيرة شاحنة سيارة خصوصية شارع كريات اتا قرب حيفا ياجور امرأة شرطة اسعاف اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي الخليل اتهام شبان القدس اختطاف قتل يهودي تخطيط لائحة مغني عربي حيفا اودي سيارة فنان احتراق بيت شبهات اضرام النار زهير فرنسيسعقد راية الصلح عائلتين فحماويتين ام الفحم جاهة صلح أهل خير اتمام خلاف بين اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتنادي الليو الناصرة ينطلق حملة تبرعات للمحتاجين‎كفرقاسم طفل وفاة مصرع سقط عليه شيء ثقيل داخل البيت حادث محمد حسام صبحي عامر سامره المشهد مسيرة كشفية استقبال تستقبل اهالي فانوس فوانيس شهر رمضان كشاف نشأت ملحم عملية تل ابيب اطلاق نار مساعدة مشتبهون النيابة العامة تصريح مدعيمسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com