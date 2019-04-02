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إيرادات ميسي عن الموسم الحالي 130 مليون يورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتباين الآراء بشدة حين يطل السؤال عن أبرز لاعب في العالم، إذ تتعدد الأسماء وتتعارك توجهات وتفضيلات عشاق كرة القدم.



لكن الأمر يكتسب أبعادا أخرى حين يتعلق السباق بـ"المال"، فوقتها لا صوت يعلو على صوت الأرقام، وهي دائما تبرز الحقيقة بجلاء ومن دون قدرة على الجدال.


في الجدل بشأن أفضل لاعب في العالم عادة ما تتصدر أسماء ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ونيمار (باريس سان جرمان)، ومعهم أسماء أخرى محدودة، لكن صراع "الأكثر دخلا" يبقى أمرا محسوما.


ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يتصدر الأرجنتيني ميسي قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لإيرادات سنوية، متفوقا على جميع لاعبي العالم.


ونقلت "آس" عن فرانس فوتبول أن إيرادات نجم كتالونيا عن الموسم الحالي ستبلغ 130 مليون يورو (145 مليون دولار)، موزعة بين رواتب ومكافآت، وإيرادات ناتجة عن عقود الرعاية والإعلانات.


 وأشارت الصحفية إلى أن البرتغالي رونالدو، يحتل المركز الثاني كأكثر اللاعبين تحقيقا للإيرادات بقيمة سنوية تصل إلى 113 مليون يورو ( 126 مليون دولار)، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بـ91.5 مليون يورو (102.5 مليون دولار).


واحتل مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، المركز الرابع في الترتيب بقيمة إيرادات سنوية تصل إلى 44 مليون يورو (50 مليون دولار)، وبفارق 4 ملايين عن صاحب المركز الخامس الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد).


كما أشار التقرير إلى دخول المدربين، حيث كشف عن احتلال الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد) صدارة القائمة بـ41 مليون يورو (46 مليون يورو)، يليه البرتغالي جوزيه مورينيو (بلا ناد حاليا) بـ31 مليون يورو (35 مليون دولار)، وتييري هنري (بلا ناد) بما يقرب من 25 مليون يورو (28 مليون يورو)، وبيب غوارديولا (مانشستر سيتي) بـ24 مليون يورو (27 مليون دولار)، وإرنستو فالفيردي (برشلونة) بـ23 مليون يورو (25.7 مليون دولار).




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