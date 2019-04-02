إيرادات, ميسي, عن, الموسم, الحالي, 130, مليون, يورو,

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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس أسباب نجاح مدربه السابق زين...
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب رحيل البرازيلي دوجلاس كوستا عن فريقه يوفنتوس،...
مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته، بدأت العروض تنهال على المدافع الهولندي ماتياس...
تحلى ماسميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، بعدم التفاؤل، عند الحديث عن موقف...
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة الرواتب الأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو...
حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد، إنجازا تاريخيا ورقما فريدا من...
يستعد كريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا ثنائي يوفنتوس، إلى الخضوع لفحوصات طبية...
يعد فريق ريال مدريد الاسباني واحد من أمهر وأشهر فرق كرة القدم في العالم، حيث تأسس...
لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وهداف برشلونة، يحاول كسر المزيد من الأرقام...
أعرب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن غضبه من الانتقادات التي يتعرض لها من...