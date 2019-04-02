اعتقال, ثلاثة, مشتبهين, بالضلوع, باطلاق, نار, على, رجل, في, ساحة, بيته, بمجد, الكروم,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصلاً، لحادث إطلاق النار يوم امس 1.2.19 في بلدة مجد الكروم ، حيث أطلقت عيارات نارية من سيارة عابرة باتجاه رجل في الثلاثينيات من العمر اثناء تواجده في باحة منزله ، مما تسبب في إصابته بإصابات متوسطة. قام أفراد الشرطة ومحققي التشخيص الجنائي بالعمل في مكان الحادث، حيث قاموا بجمع الأدلة والبينات، وبمساعدة وسائل تكنولوجية قاموا بعمليات مسح وتفتيش واسعة النطاق في عدة مناطق بهدف رصد المشتبهين وتوقيفهم .

قبل قليل تم توقيف 3 مشتبهين في الثلاثينيات من عمرهم (مجد الكروم) على ذمة التحقيق، وستتم إحالتهم الى المحكمة لجلسة طلب تمديد توقيفهم في محكمة الصلح في عكا.*شرطة أسرائيل ترى بشدة جميع أعمال العنف والبلطجة، وسوف تواصل عملها بكل إصرار وعزيمة مستخدمة كافة الوسائل وعلى جميع المستويات من أجل تقديم الجناة إلى العدالة بهدف ضمان أمن المواطنين الأبرياء وسلامتهم*