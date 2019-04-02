فيديو وصور - ضبط مختبر لتزييف اوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل في الرملة واعتقال 6 مشتبهين

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واشارت الشرطة انها اعتقلت 6 مشتبهين بتزييف العملة .وتم ايضا ضبط مبلغ 100 الف شيكل نقدي بأوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل مزيفة بعد مداهمة بيوت مشتبهين بتزييف العملة .وخلال مداهمة بيت احد المشتبهين قام بالقاء الاوراق النقدية المزيفة من شباك بيته لتتناثر وتسقط على الارض الا ان الشرطة كانت بالمرصاد اسفل البيت وجمعتها عن الشجر والارض .

ضبطت الشرطة في لواء المركز , مختبرا لتزييف العملات في مدينة الرملة .

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