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فيديو وصور - ضبط مختبر لتزييف اوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل في الرملة واعتقال 6 مشتبهين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ضبطت الشرطة في لواء المركز ,  مختبرا لتزييف العملات في مدينة الرملة .


واشارت الشرطة انها اعتقلت  6 مشتبهين بتزييف العملة .

وتم ايضا ضبط مبلغ 100 الف شيكل نقدي بأوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل مزيفة بعد مداهمة بيوت مشتبهين بتزييف العملة .


وخلال مداهمة بيت احد المشتبهين قام بالقاء الاوراق النقدية المزيفة من شباك بيته لتتناثر وتسقط على الارض الا ان الشرطة كانت بالمرصاد اسفل البيت وجمعتها عن الشجر والارض .




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