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تعويضات سخية لابناء خاشقجي من الحكومة السعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول العام الماضي في اسطنبول، تسلموا بيوتا بملايين الدولارات، ويتقاضون مبالغ شهرية ضخمة تعويضا من السلطات السعودية.



وأشارت الصحيفة التي كان خاشقجي مساهما فيها، إلى أن البيوت تقع في مجمع سكني في جدة غرب السعودية، وتبلغ قيمة كل منها أربعة ملايين دولار.


وتضاف إلى ذلك دفعات شهرية لكل واحد من الأبناء الأربعة، بأكثر من عشرة آلاف دولار، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين اثنين، حالي وسابق، وكذلك عن أشخاص مقربين من العائلة.


ورجّحت الصحيفة أن يكون أبناء خاشقجي "يحصلون أيضا على دفعات أعلى بكثير، بل بضعة ملايين من الدولارات لكلّ واحد منهم في إطار مفاوضات "الفدية" التي يتوقع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتهمين بقتل خاشقجي خلال الأشهر المقبلة.


وحسب الصحيفة، فإن دفع التعويضات لأبناء خاشقجي تمّ بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان في نهاية العام 2018، في إطار ما وصفه مسؤول سابق بأنه اعتراف بأن "ظلما كبيرا قد اقترف" ومحاولة "لإصلاح الخطأ".


وقد يكون خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي الأمير محمد، هو من أجرى المفاوضات المتعلقة بالتعويضات، وفقا للصحيفة.




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