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80 قتيلا منهم 26 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية 2019



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منذ بداية عام 2019 قُتل 80 شخصًا في حوادث الطرق, ثلاثة منهم في الأسبوع الماضي. 26 من الذين قتلوا منذ بداية العام كانوا من المجتمع العربي. وفي نفس الفترة من العام الماضي قُتل 18 شخصًا من المجتمع العربي, أي بزيادة بلغت 44٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.
 
بيانات حول الاصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:
 
· منذ بداية العام قُتل خمسة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق, أحدهم قتل في الأسبوع الماضي.
 
· مقتل سبعة شباب من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.
 
· مقتل ثلاثة أشخاص مسنين من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.
 
· مقتل ستة اشخاص من المارة من المجتمع العربي.
 
· عشرة من القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقين.
 
· منذ بداية عام 2019 كان هناك 42 سائقًا من المجتمع العربي متورطون في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل).
 
· مقتل ثلاثة أشخاص من راكبي الدراجات من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.
 
جمعية أور ياروك: "يجب ألاّ نبقى غير مبالين بحقيقة أن المزيد والمزيد من الناس لا يزالون يتعرضون للإصابة في حوادث الطرق على الطرقات يوميا. يجب على الحكومة القادمة أن تضع مسألة الإصابات على الطرق على رأس قائمة أولوياتها من أجل وقف هذه المذبحة. نحن بحاجة إلى الاستثمار في نشر الوعي والتوعية التي ستشجع السائقين على السفر بأمان, بما في ذلك, تحسين البنى التحتية في البلدات العربية وزيادة إنفاذ القانون بحيث يخلق ردعًا حقيقيًا من ارتكاب مخالفات مرورية تعرض حياة جميع مستخدمي الطرق للخطر ".




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