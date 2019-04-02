انباء, عن, انجاز, صفقة, تبادل, بين, اسرائيل, وحماس, قريبا,

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وقع مكتب المدعي العام على صفقة مع المتهمينالأربعة لاختطاف الطفل كريم جمهور من...
للسنة السادسة على التوالي أعلنت شركة "دان أند بردستريت" العالمية للتقييم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصلاً، لحادث...
ضبطت الشرطة في لواء المركز , مختبرا لتزييف العملات في مدينة الرملة . واشارت...
منذ بداية عام 2019 قُتل 80 شخصًا في حوادث الطرق, ثلاثة منهم في الأسبوع الماضي. 26 من...
استشهد الشاب محمد علي دار عدوان (23عاما)، اثر اصابته خلال مواجهات مع قوات الجيش في...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء...
افاد الناطق بلسان شرطة الجليل أن مجهولون اقدموا بعد منتصف الليلة الماضية على...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى جسر...
وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاثنين شاب من سكان بلدة مجد...