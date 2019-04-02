انباء, عن, انجاز, صفقة, تبادل, بين, اسرائيل, وحماس, قريبا,

ذكرت قناة القدس المحسوبة على حماس انه تتم بلورة تفاهمات بين إسرائيل والحركة تتضمن صفقة تبادل.

وأضافت ان الساعات القريبة هي حاسمة بهذا الخصوص.وتعقيبا على ذلك قال وزير شؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس إنه لا علم له بذلك وأضاف ان هذه المسالة غير مطروحة على جدول الاعمالزاصفا هذا النبأ بالكاذب .ولم يستبعد الوزير كاتس العودة الى سياسية استهداف كبار الإرهابيين في غزة. ووردت أقواله في سياق حديث إذاعي صباح اليوم .