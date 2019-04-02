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رونالدو وراموس يكشفان أسرار زيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس أسباب نجاح مدربه السابق زين الدين زيدان مع فريق ريال مدريد، وتحقيقه العديد من الإنجازات الاستثنائية رغم حداثته في عالم التدريب.



وكان رونالدو قد رحل عن ريال مدريد، بنهاية الموسم الماضي، كما رحل زيدان عن النادي الإسباني في الوقت نفسه، بعدما قاده لتحقيق لقب دوري الأبطال في 3 مواسم متتالية، قبل أن يعود بعد 9 أشهر فقط، في ولاية ثانية، لكن بدون "صاروخ ماديرا" الذي يتألق مع يوفنتوس.


وقال رونالدو، خلال فيلم وثائقي نشرت شبكة "RMC" الفرنسية جزءًا منه: "أرى أن زيدان أدار المجموعة بذكاء، رغم عدم سهولة الأمر، لأن كل اللاعبين يريدون اللعب والمشاركة كثيرًا؛ لذلك فقد قام زيدان بعمل ذكي، واهتم بالجميع، وكان ذلك مفيدًا".



وفي السياق نفسه، تحدث سيرجيو راموس قائد الميرنجي عن مديره الفني فقال: "ما فعله زيدان كلاعب يفعله كمدرب، فقد وجد طريقة لتجسيد موهبته وذكائه الذي تمتع به كلاعب، في إدارة غرفة خلع الملابس".


وأضاف: "زيدان قام بعمل فريد من نوعه، والنتائج التي حققها لم تكن بمحض الصدفة، فهو جديد على عالم التدريب، لكنه عرف كيف يتأقلم بشكل جيد".




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