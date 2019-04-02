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أقرت شاميما بيغوم، الفتاة البريطانية التي عرفت باسم "عروس داعش"، بأنها تعرضت إلى...
جو كاميرون، امرأة تبلغ من العمر 71 عاما من اسكتلندا، هي واحدة من شخصين فقط في...
يشهد يوم 1 أبريل من كل عام تقليدا يُعرف باسم "كذبة أبريل"، يبتكر فيه الكثيرون...
يحتفل أكبر رجل معمر في بريطانيا، المعلم والمهندس السابق، بوب ويتون، بعيد ميلاده...
انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة غريبة جرت في محطة وقود في ولاية فلوريدا الأمريكية،...
يختبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حاليا، ميزة جديدة من أجل التخلص من عيب...
يقوم مصممو تطبيق "واتس آب" باختبار ميزات جديدة ستسمح للمستخدم بالحصول على معلومات...
ظل الهاتف القابل للطي بمثابة حلم حتى وقت قريب، لكن "سامسونغ" التي أعلنت قبل أسابيع...
كشفت بعثة أثرية لجامعة نيويورك، عن بهو قصر فرعوني يعود إلى الملك رمسيس الثاني في...
سجل مستشفى في بنغلاديش حالة طبية نادرة، إذ أنجبت امرأة حامل توأما من مولودين، بعد...