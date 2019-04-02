مصادر فلسطينية - استشهاد الشاب محمد عدوان في قلنديا

استشهد الشاب محمد علي دار عدوان (23عاما)، اثر اصابته خلال مواجهات مع قوات الجيش في مخيم قلنديا فجر اليوم الثلاثاء.

وقال محمد نايف ابو لطيفة عضو الهيئة التنظيمية في مخيم قلنديا :" الاحتلال اعدم الشاب محمد عدوان بدم بارد خلال مداهمة نفذها جنوده لاعتقال شبان وهم 3أشقاء من عائلة مطير من حي المطار، حيث تفاجأ الشهيد بوجود الجنود الذين اطلقو عليه النار بدم بارد واعدموه على الفور.واكد ابو لطيفة انهم سيعلنون الاضراب العام والحداد على روح الشهيد وكل الشهداء، مشيرا الى ان الشهيد اسير محرر اعتقل سابقا.