الرئيس, بوتفليقة, سيقدم, استقالته, قبل, نهاية, عهدته, الانتخابية,

سيقدم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار "قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية"، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لرئاسة الجمهورية، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر، أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".وأضاف أنه "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019".