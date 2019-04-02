الرئيس, بوتفليقة, سيقدم, استقالته, قبل, نهاية, عهدته, الانتخابية,

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أفاد تقرير أممي نشر الاثنين بأن نحو 68% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050...
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول العام الماضي...
حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين على 11 أردني بالسجن حتى 5 سنوات بعد...
عرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، نتائج الانتخابات البلدية...
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه لولا الجهود العربية...
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء...
بعد الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في...
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يؤكد اختفاء لوحة "Salvator Mundi" المنسوبة للفنان...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه فاز بما نسبته 56% من البلديات، في...
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، أن عودة سوريا...