الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا

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وقع مكتب المدعي العام على صفقة مع المتهمينالأربعة لاختطاف الطفل كريم جمهور من...
للسنة السادسة على التوالي أعلنت شركة "دان أند بردستريت" العالمية للتقييم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصلاً، لحادث...
ضبطت الشرطة في لواء المركز , مختبرا لتزييف العملات في مدينة الرملة . واشارت...
منذ بداية عام 2019 قُتل 80 شخصًا في حوادث الطرق, ثلاثة منهم في الأسبوع الماضي. 26 من...
ذكرت قناة القدس المحسوبة على حماس انه تتم بلورة تفاهمات بين إسرائيل والحركة تتضمن...
استشهد الشاب محمد علي دار عدوان (23عاما)، اثر اصابته خلال مواجهات مع قوات الجيش في...
افاد الناطق بلسان شرطة الجليل أن مجهولون اقدموا بعد منتصف الليلة الماضية على...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى جسر...
وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاثنين شاب من سكان بلدة مجد...