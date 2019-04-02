الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديدة البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ،ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار،الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا لطيفاً ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج