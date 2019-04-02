اصابة, رجل, من, بئر, المسكور, باطلاق, نار, في, مستوطنة, هاردوف,

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افاد الناطق بلسان شرطة الجليل أن مجهولون اقدموا بعد منتصف الليلة الماضية على اطلاق نار باتجاه نقطة حراسة في مستوطنة هاردوف في الشمال , مما ادى الى اصابة الحارس(60عاماً)من سكان بئر المكسور بجراح وصفت بالمتوسطة .

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