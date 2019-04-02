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اصابة رجل من بئر المسكور باطلاق نار في مستوطنة هاردوف



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افاد الناطق بلسان شرطة الجليل أن مجهولون اقدموا بعد منتصف الليلة الماضية على اطلاق نار باتجاه نقطة حراسة في مستوطنة هاردوف في الشمال , مما ادى الى اصابة الحارس(60عاماً)من سكان بئر المكسور بجراح وصفت بالمتوسطة .


الطواقم الطبية قامت بنقل الحارس للمستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة رجل من بئر المسكور باطلاق نار في مستوطنة هاردوف




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