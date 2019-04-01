توتنهام, ينضم, للصراع, على, نجم, يوفنتوس,

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب رحيل البرازيلي دوجلاس كوستا عن فريقه يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشله في الظهور بأداء جيد هذا الموسم.

ورغم اقتناع المدير الفني لبيانكونيري، ماسيمليانو أليجري بقدرات اللاعب، وهو ما أظهره من خلال الاعتماد عليه بكثافة حينما كان في كامل جاهزيته، لكن الإصابات المتكررة التي لحقت بكوستا وغيّبته عن الفريق لفترة طويلة، جعلته بعيدا عن حسابات أليجري أخيرًا، مما دفع إدارة يوفنتوس لبحث الاستغناء عن خدماته.وبحسب صحيفة "توتو سبورت" فإن توتنهام بات أحدث الفرق المهتمة بالتعاقد مع دوجلاس كوستا بنهاية الموسم الجاري، إذ انضم لكل من مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وكذلك باريس سان جيرمان.وأشار تقرير الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس ربما يطلب من الأندية الراغبة في ضم اللاعب البرازيلي مبلغا أكبر من الـ40 مليون يورو، التي فعّل بها خيار شراء كوستا نهائيا من بايرن ميونيخ الصيف الماضي، بعدما كان معارًا لصفوف الفريق الأبيض والأسود.