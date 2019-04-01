تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-01 23:31:16 توتنهام ينضم للصراع على نجم يوفنتوس |  2019-04-01 23:25:44 سجن 11 أردنيا بتهمة الترويج لـ"داعش" |  2019-04-01 21:20:07 طعن شاب خلال شجار في جسر الزرقا |  2019-04-01 20:23:53 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم |  2019-04-01 19:45:09 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب القدس |  2019-04-01 19:10:53 دي ليخت حائر بين 4 عمالقة |  2019-04-01 19:09:48 عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين قد تطرح قريباً! |  2019-04-01 19:08:34 بعد متابعة النائب جبارين: انطلاق مشروع تشخيص العسر التعليمي للطلاب بالعربية |  2019-04-01 19:07:39 ماذا قال زوج أنغام عن "الزوجة الأولى" و"فارق السن"؟ |  2019-04-01 19:04:50 تبادل الاتهامات بين حزبي الليكود وابيض-ازرق حول الحسابات الوهمية |  2019-04-01 19:02:00 حدث في نابلس - شاب متوفي يشتكي على مواطن |  2019-04-01 17:01:24 تقنيات رسم إبداعية لطلاب دورات الرسم والفنون بالمركز الجماهيري – أم الفحم |  2019-04-01 17:10:50 أعياد الربيع في مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم - سخنين |  2019-04-01 15:40:16 ضبط 1.5 مليون شيكل نقدي في بيت مسن بالقدس |  2019-04-01 15:40:00 نتائج أولية.. مرشح المعارضة يهزم أردوغان في معقله |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سجن 11 أردنيا بتهمة الترويج لـ"داعش"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين على 11 أردني بالسجن حتى 5 سنوات بعد إدانة 10 منهم بتهمة "الترويج" لتنظيم "داعش".  وأصدرت المحكمة قراراتها في جلسة علنية بحق 10 من المتهمين، بينهم 3 طلاب جامعيين، بالأشغال الشاقة الموقتة بين سنتين و5 سنوات بعد إدانتهم بتهمة "الترويج لجماعات وتنظيمات إرهابية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك". وجميع المحكومين في العشرينيات من العمر واعتقلوا في فترات متفاوتة العام الماضي.  وتتفاوت الاحكام بحسب نوعية وكمية ما ينشره المتهمون على موقع "فيسبوك"، بحسب مصدر قضائي. وحكمت المحكمة على متهم آخر بالسجن سنة واحدة بعد إدانته بتهمة "مناهضة نظام الحكم السياسي للدولة الأردنية". وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعياً في قضايا تتصل بالارهاب. وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" أو المنضوين في صفوفهما.  وشدد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم "داعش" أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.  وشدد الأردن أيضاً منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011، إجراءاته على الحدود مع سورية، واعتقل وسجن عشرات المتشددين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.
سجن 11 أردنيا بتهمة الترويج لـ"داعش"




كلمات متعلقة

سجن, 11, أردنيا, بتهمة, الترويج, لـ"داعش",

تابعونــا

نتائج أولية.. مرشح المعارضة يهزم أردوغان في معقله نتائج أولية.. مرشح المعارضة يهزم أردوغان في معقله 2019-04-01 | 15:40:00

عرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، نتائج الانتخابات البلدية...

الجامعة العربية تعلن أن جهودا عربية نجحت في منع نقل أكثر من 40 سفارة إلى القدس الجامعة العربية تعلن أن جهودا عربية نجحت في منع نقل أكثر من 40 سفارة إلى القدس 2019-04-01 | 14:40:46

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه لولا الجهود العربية...

نتنياهو يهاتف بوتين ويبحث معه التنسيق العسكري نتنياهو يهاتف بوتين ويبحث معه التنسيق العسكري 2019-04-01 | 14:40:34

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء...

الليرة تهبط بعد خسارة أردوغان في المدن الكبرى الليرة تهبط بعد خسارة أردوغان في المدن الكبرى 2019-04-01 | 13:04:48

بعد الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في...

لغز اختفاء لوحة فنية لدافينشي هي الاغلى في العالم لغز اختفاء لوحة فنية لدافينشي هي الاغلى في العالم 2019-04-01 | 12:55:33

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يؤكد اختفاء لوحة "Salvator Mundi" المنسوبة للفنان...

الانتخابات التركية: المعارضة تفوز في العاصمة وجدل حول نتائج إسطنبول الانتخابات التركية: المعارضة تفوز في العاصمة وجدل حول نتائج إسطنبول 2019-04-01 | 10:46:10

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه فاز بما نسبته 56% من البلديات، في...

أبو الغيط: لم يحن بعد الوقت لعودة سوريا للجامعة العربية أبو الغيط: لم يحن بعد الوقت لعودة سوريا للجامعة العربية 2019-04-01 | 10:10:45

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، أن عودة سوريا...

البابا لمسيحيي المغرب: رجاء لا تبشّروا! البابا لمسيحيي المغرب: رجاء لا تبشّروا! 2019-04-01 | 09:05:31

حذر البابا فرنسيس مسيحيي المغرب من القيام بأي أنشطة تبشيرية أثناء خطاب ألقاه في...

أردوغان يعلن حصول حزبه على أغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية أردوغان يعلن حصول حزبه على أغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية 2019-04-01 | 08:37:05

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حزب العدالة والتنمية أحرز مجددا المرتبة...

مصرع 20 شخصاً باحتراق حافلة في البيرو مصرع 20 شخصاً باحتراق حافلة في البيرو 2019-04-01 | 08:34:03

لقي 20 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب نحو 10 آخرين بجروح في حريق اندلع في حافلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعمصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة القدس حافلة اطلاق نار طعن جبل المكبر مصرع عامل الناصرة يوسف جورج اسبانيولي سقوطه ارتفاع مصنع ريشون لتسيون شقيب السلام اصابة شاب متوسطة خطيرة الشرطة تحقق الجنوب النقب اطلاق نار مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث فارس جريس سعيد شاكالا هندسية الطفل اخراج قطع مغناطيسية يلعب مستشفى بوريا مصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة اضراب شامل يوم 31 اب السلطات المحلية البلديات جميع مركز الحكم المحلي اعلان قرار احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية يافا اعتقال مشتبهين اخلال النظام العام مواجهات شرطة القاء حجارة محمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com