سجن 11 أردنيا بتهمة الترويج لـ"داعش"

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين على 11 أردني بالسجن حتى 5 سنوات بعد إدانة 10 منهم بتهمة "الترويج" لتنظيم "داعش". وأصدرت المحكمة قراراتها في جلسة علنية بحق 10 من المتهمين، بينهم 3 طلاب جامعيين، بالأشغال الشاقة الموقتة بين سنتين و5 سنوات بعد إدانتهم بتهمة "الترويج لجماعات وتنظيمات إرهابية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك". وجميع المحكومين في العشرينيات من العمر واعتقلوا في فترات متفاوتة العام الماضي. وتتفاوت الاحكام بحسب نوعية وكمية ما ينشره المتهمون على موقع "فيسبوك"، بحسب مصدر قضائي. وحكمت المحكمة على متهم آخر بالسجن سنة واحدة بعد إدانته بتهمة "مناهضة نظام الحكم السياسي للدولة الأردنية". وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعياً في قضايا تتصل بالارهاب. وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" أو المنضوين في صفوفهما. وشدد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم "داعش" أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت. وشدد الأردن أيضاً منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011، إجراءاته على الحدود مع سورية، واعتقل وسجن عشرات المتشددين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.