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طعن شاب خلال شجار في جسر الزرقا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى جسر الزرقا بعد وصول بلاغ عن اصابة شاب اثر تعرضه للطعن خلال شجار بين مجموعتين.


الطواقم الطبية نقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافيه لاستكمال العلاج.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

طعن شاب خلال شجار في جسر الزرقا




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