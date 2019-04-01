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اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاثنين شاب من سكان بلدة مجد الكروم اثر تعرضه لاطلاق نار في ساحة منزله بالحي الغربي بالبلدة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب ووصفت حالته بالمتوسطة , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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