اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, مجد, الكروم,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى جسر...
لقي شخص مصرعه وأصيب اخرين في تصادم بين سيارة اسرائيلية واخرى فلسطينية على شارع...
أعلن مجلس التعليم العالي والمركز القطري للامتحانات والتقييم عن البدء بتطبيق نظام...
عقب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقرير الذي ورد اليوم على صدر...
إبداعات وإنتاجات جديدة يسجلها طلاب دورات الفنون بالمركز الجماهيري – بلدية أم...
ضبطت شرطة القدس خلال حملة لها في المدينة , مبلغ 1.5 مليون شيكل نقدي في بيت مسن 70 عاما...
كُشف النقاب اليوم عن قيام الحكومة الاسرائيلية ببلورة خطة تهدف الى إسكان ربع...
تتواصل اليوم زيارة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسونارو الى البلاد،...
كلمات مؤثرة كتبتها رنا وتد ابنة ضحية جريمة القتل سوزان وتد من باقة الغربية بعد...
قاد النجم النصراوي مؤنس دبور ليلة ام سالاحد فريقه ريد بول زلتسبورغ لفوز عريض...