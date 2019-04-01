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مصرع شخص واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب القدس



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لقي شخص مصرعه وأصيب اخرين في تصادم بين سيارة اسرائيلية واخرى فلسطينية على شارع رقم4370 في منطقة القدس .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شخص على الفور وقدمت الاسعافات ل3 اخرين وصفت اصابتهم بين المتوسطة والخطيرة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع شخص واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب القدس




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