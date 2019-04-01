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دي ليخت حائر بين 4 عمالقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته، بدأت العروض تنهال على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم أياكس، من قبل الأندية الكبيرة في أوروبا التي تسعى جاهدة للحصول على خدماته، وتتنافس فيما بينها للفوز بصفقة ضمه إلى صفوفها في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن يوفنتوس يأتي على رأس هذه الأندية المهتمة بضم دي ليخت، وأنه يحاول إقناع اللاعب باختيار اللعب لصالحه، بالتأكيد له أنه سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، خاصة في ظل تقدم السن بالمدافع المخضرم جورجيو كيليني، 35 عاما.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أيضا إلى أن بايرن ميونخ يعد أحد الأندية المهتمة كثيرا بموهبة المدافع الهولندي الشاب، واستبداله بالألماني ماتس هوميلز، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ألمح إلى أنه قد يستغنى عن مدافعه البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، 35 عاما، والسماح لدي ليخت بالحلول مكانه ضمن التشكيلة الأساسية.
وعلى جانب آخر، يوجد هناك برشلونة الذي يعج بالنجوم في الخط الخلفي مثل جيرارد بيكيه وجان توديبو، ولكنه يحاول الفوز بخدمات النجم الهولندي ومجابهة العروض المغرية التي تنهال على الأخير من عمالقة القارة العجوز.
ويدرك برشلونة أنه لا يمكن له أن يقتحم هذا الصراع المحموم حول دي ليخت، من الناحية الاقتصادية، حيث أنه يرغب في عدم خرق قاعدة "اللعب المالي النظيف"، كما يتطلع للحفاظ على جدول الأجور الذي أقره للاعبيه.
ولكنه في الوقت نفسه نجح في إقناع النجم الهولندي الصاعد، 19 عاما، بأنه سيكون أحد أهم عناصره في مشروعه الرياضي المستقبلي خلال السنوات العشر المقبلة.
ورغم كل هذه العروض، ورغبة وكيل أعماله، مينو رايولا، في إيجاد العرض الأفضل له من الناحية المادية، تظل الكلمة الأخير لدي ليخت الذي سيختار بمفرده وجهته المستقبلية.
وبطبيعة الحال، لا يفكر دي ليخت في تفويت فرصة الفوز بعرض جيد من بين كل هذه العروض الكثيرة التي جاءته مؤخرا، ولكنه يدرك جيدا أن الأموال ليست هي أولويته القصوى، بل المشروع الرياضي الناجح.
ويأتي اللعب لصالح برشلونة على رأس أولويات النجم الهولندي، فهو ينتظر، طبقا لما كشفت عنه الصحف الإسبانية، توصل أياكس وبرشلونة لاتفاق يقضي بانتقاله لصفوف الأخير بمقابل مادي يساوي أو يقارب ما حصل عليه مواطنه فرينكي دي يونج.
دي ليخت حائر بين 4 عمالقة




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