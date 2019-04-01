عدسات, لاصقة, لعلاج, حساسية, العين, قد, تطرح, قريباً!,

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كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض القلب مثل...
اكتشف علماء من أستراليا أن السمنة والإفراط في تناول الكحول من العوامل التي تزيد...
أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة لوما لندا الأمريكية خطرا مميتا للحوم...
كشفت دراسة حديثة أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة، يساعد على تأجيل...
كشفت دراسة أن تدخين الآباء قد يساهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من...
يعتبر السلمون أحد الأطعمة الصديقة للمرأة، إذ تبيّن أن تناوله يساعد على شدّ الوجه...
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض مرتبطة بالقلب،...
من كان يعتقد بأن دواء السكري يمكن أن يمثل وقاية ضد خطر أمراض عقلية؟ هذا ما استنتجه...
يؤدي الالتهاب المزمن إلى سرعة التعرض لمظاهر الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض...
مع التقدم في العمر، تتغير طريقة عمل الجسم وحرقه للدهون، لذا ينصح العديد من...