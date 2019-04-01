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أحيا الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الاول داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس،...
بعد مرور أكثر من 5 شهور على إلغاء حفل زفاف المطرب المصري محمد رشاد والمذيعة مي...
علّق محمد شبانة نجل شقيق المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ على ما يشاع عن تحنّط...
يبدو أن تغييراً تاماً سيطرأ على شخصية “جبل” التي يؤديها الممثل تيم حسن في الجزء...
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كشفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم نسيب عن سنها ونيتها في الاعتزال بعد سنوات وذلك...
بعد أن اعتاد محبو الممثل المصري الكبير، عادل إمام، على مسلسلاته الرمضانية خلال...
شهدت الفنانة رويدا عطية مؤخراً "ولادتين" جديدتين، حيث وضعت مولودها الأول، كما...
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