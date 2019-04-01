تبادل, الاتهامات, بين, حزبي, الليكود, وابيض-ازرق, حول, الحسابات, الوهمية,

عقب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقرير الذي ورد اليوم على صدر صفحة يديعوت احرونوت وفي صحيفة نيو يورك تايمس الامريكية حول استخدام حزب الليطود لالاف الحسابات الوهمية ( البوت او الذباب الاليكتروني ) في شبكات التواصل الاجتماعي بغية نشر دعايته الانتخابية ولتضليل المتصفحين. ووصف نتنياهو هذا التقرير بالفرية واضاف ان حزب غانتس ولابيد هو الذي بستخدم الحسابات الوهمية ووسائل الاعلام المنحازة لصالح هذا الحزب واضاف ان الليكود سيقدم شكوى لدى الشرطة ضد الحزب والصحيفة .

جاءت اقوال نتنياهو في سياق مؤتمر صحفي عقده اليوم . واكد رئيس الوزراء ان ما وصف بحسابات وهمية اتضح انها حسابات لاشخاص حقيقيين معتبرا ان ما يقوم به حزب كاحول لافان جاء لصرف النظر عن انجازات الحكومة برئاسته كما انه هاجم غانتس شخصيا وقال انه تعاقد في عقد فاسد مع المفتش العام للشرطة كما جاء في تقرير مراقب الدولة كما قال .