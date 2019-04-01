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حدث في نابلس - شاب متوفي يشتكي على مواطن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقت شرطة محافظة نابلس اليوم الاثنين شكوى قد تكون الاولى من نوعها من شاب من سكان مدينة نابلس قال فيها بانني"تُوفيت في حادث سير وفقا لخبر نشره شخص مجهول على صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وهو خبر كاذب وانني لم اتعرض لحادث سير وما زلت حيا.


واكد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان ادارة المباحث العامة بشرطة نابلس تلقت الشكوى من المواطن وجاء فيها ان مجهولاً نشر خبر اصابته بحادث سير ووفاته عبر الصفحة مما تسبب له باضرار نفسية كبيرة ولعائلته حزنا شديدا وشعور بفاجعة كبيرة وصدمة كادت ان تودي بحياة احدهم وخاصة ان الخبر يتعلق بشاب عمره 22 عاما وان المباحث العامة بدأت بإجراءاتها الفنية بخصوص الشكوى والبحث والتحري حتى حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص وهو مدير صفحة اخبار مشهورة عبر الفيس بوك في المحافظة وباستدعاءه وسماع أقواله أفاد انه هو من قام بنشر الخبر المنسوب للصفحة بعد تلقي رسالة من مجهول وهو من اصحاب السوابق في نشر الاخبار الكاذبه عبر صفحات تحمل اسم مدينة نابلس وتم توقيفه سابقا من قبل الشرطة والنيابة العامة مع اخرين بهذا الخصوص.

واكد ارزيقات ان الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به واحالته للنيابة العامة اصولاً.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار واخذها من مصادرها الرسمية.
حدث في نابلس - شاب متوفي يشتكي على مواطن




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