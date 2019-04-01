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أليجري غير متفائل بشأن كريستيانو رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحلى ماسميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، بعدم التفاؤل، عند الحديث عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري، من اللحاق بمباراة أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل يوفنتوس ضيفًا على أياكس في 10 أبريل/ نيسان الجاري، فيما يعود لاستضافة لقاء الإياب في 16 من نفس الشهر بملعب أليانز ستاديوم بتورينو.
وقال أليجري، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كالياري: "كريستيانو يعمل على العودة من الإصابة، نتمنى أن يكون جاهزًا لمواجهة أياكس، لكن هذا سيكون أمرًا صعبًا".
وأضاف "دوجلاس كوستا في حالة جيدة ومن المقرر أن يكون متاحًا، خضيرة تدرب بالأمس ومن الممكن أن يعود أمام ميلان، أما كوادرادو فهو يقوم بعمل جيد، إنها مسألة وقت فقط حتى يعود إلى المجموعة، سأرى حالة ديبالا اليوم، بينما ماندزوكيتش عانى قليلاً من الإنفلونزا وسأقيمه".
وتابع "الحارس ماتيا بيرين تعرض لضربة في الكتف لذلك لن يكون متاحًا لمواجهة كالياري، لكني أتمنى تواجده ضد أياكس، سبينازولا أيضًا لديه مشاكل في الركبة وهو خارج الفريق حتى هذه اللحظة، بينما عاد بارزالي إلى التدريبات". 
وأردف "غدًا ستكون مباراة صعبة ضد فريق قوي للغاية في ملعبه، كالياري سيبحث عن ترك انطباع جيد أمامنا وستكون مباراة مثيرة، يوفنتوس لديه الجودة الرائعة لتحقيق أفضل النتائج من اللاعبين، وهو أمر أساسي لنمو اللاعبين الشباب".".
وحول تشكيل الفريق المحتمل، صرح ماكس "يجب أن أقرر ما إذا كنت سأدفع بثلاثة عناصر في خط الدفاع أم أربعة، كانسيلو قد يكون في الهجوم، لدي الكثير من المدافعين في حالة جيدة مثل دي تشيليو، كاسيريس وبونوتشي، وفي الوسط نحن بخير".
وواصل "كين يقوم بعمل جيد، مباراة كالياري ستكون اختبار مهم بالنسبة له، إنه شاب صغير ولديه إمكانيات كبيرة، مازال بحاجة إلى التعلم من تقلبات كرة القدم، وأن يواصل النمو والتطور حتى لو كانت الأمور لا تسير على ما يرام".
وأكمل "كانسيلو لاعب لديه صفات مهمة، لكن عليه أن يواصل التحسن، الفريق الآن يسير بشكل جيد، نخوض مباراة كل ثلاثة أيام لذلك من المهم أن يكون اللاعب قادر على الحصول على قسط من الراحة".
وختم "إيمري كان مثال للحماس والرغبة، بعد المشكلة التي واجهته في بداية الموسم تحسن كثيرًا، يُمكنه أيضا اللعب في الدفاع".
أليجري غير متفائل بشأن كريستيانو رونالدو




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