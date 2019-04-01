تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-01 20:23:53 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم |  2019-04-01 19:45:09 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث طرق مروع قرب القدس |  2019-04-01 19:10:53 دي ليخت حائر بين 4 عمالقة |  2019-04-01 19:09:48 عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين قد تطرح قريباً! |  2019-04-01 19:08:34 بعد متابعة النائب جبارين: انطلاق مشروع تشخيص العسر التعليمي للطلاب بالعربية |  2019-04-01 19:07:39 ماذا قال زوج أنغام عن "الزوجة الأولى" و"فارق السن"؟ |  2019-04-01 19:04:50 تبادل الاتهامات بين حزبي الليكود وابيض-ازرق حول الحسابات الوهمية |  2019-04-01 19:02:00 حدث في نابلس - شاب متوفي يشتكي على مواطن |  2019-04-01 17:01:24 تقنيات رسم إبداعية لطلاب دورات الرسم والفنون بالمركز الجماهيري – أم الفحم |  2019-04-01 17:10:50 أعياد الربيع في مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم - سخنين |  2019-04-01 15:40:16 ضبط 1.5 مليون شيكل نقدي في بيت مسن بالقدس |  2019-04-01 15:40:00 نتائج أولية.. مرشح المعارضة يهزم أردوغان في معقله |  2019-04-01 15:40:49 صلاح في ليفربول - 261 ألف دولار أمريكي أسبوعيا |  2019-04-01 14:40:04 عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه |  2019-04-01 14:40:46 الجامعة العربية تعلن أن جهودا عربية نجحت في منع نقل أكثر من 40 سفارة إلى القدس |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حفل غنائي أسطوري للنجم المصري محمد رمضان بحضور الآلاف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أحيا الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الاول داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس، الحفل الذي وصفه المتتبعون بالضخم واستقطب عشرات الالاف من جمهور النجم محمد رمضان،  عرف غناء صاحب أغنية النمبر وان لأشهر اغانيه التي تخطت ملايين المشاهدات على مختلف منصات اتواصل الاجتماعي وأهمها يوتوب.

 
وقدم محمد رمضان لجمهوره الكبير عرض مبهر وأسطوري، غنى خلاله  14 أغنية من أغانيه المعروفة 'كنمبر وان' و'أنا الملك' و'مافيا' و'فيروس'،  وأشعل النجم المصري المسرح  برقصاته وحركاته التي اشتهر بها في فيديو كليباته، كما ظهر رمضان بأكثر من لوك مميز جعله حديث السوشيال ميديا بمصر والعديد من الدول العربية.
 
حرص نخبة كبيرة من نجوم الفن  والرياضة  والإعلام ومشاهير السوشيل ميديا على التواجد بالحفل، ومن بين الحضور كان  المنتج الكبير محسن جابر وعلى جابر و الفنان ماجد المصرى والمنتج ياسر سليم والفنان عماد زيادة وكارمن سليمان وغيرهم .
 




كلمات متعلقة

حفل, غنائي, أسطوري, للنجم, المصري, محمد, رمضان, بحضور, الآلاف,

تابعونــا

ماذا قال زوج أنغام عن "الزوجة الأولى" و"فارق السن"؟ ماذا قال زوج أنغام عن "الزوجة الأولى" و"فارق السن"؟ 2019-04-01 | 19:07:39

عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن غضبه بسبب الأقاويل التي طالته في الفترة...

الصور الأولى لمحمد رشاد ومي حلمي من شهر العسل الصور الأولى لمحمد رشاد ومي حلمي من شهر العسل 2019-04-01 | 15:40:33

بعد مرور أكثر من 5 شهور على إلغاء حفل زفاف المطرب المصري محمد رشاد والمذيعة مي...

عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه 2019-04-01 | 14:40:04

علّق محمد شبانة نجل شقيق المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ على ما يشاع عن تحنّط...

مشاهد جريئة لـ سيرين عبدالنور وتيم حسن في الهيبة الحصاد! مشاهد جريئة لـ سيرين عبدالنور وتيم حسن في الهيبة الحصاد! 2019-04-01 | 12:55:35

يبدو أن تغييراً تاماً سيطرأ على شخصية “جبل” التي يؤديها الممثل تيم حسن في الجزء...

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما 2019-04-01 | 11:40:26

شاركت النجمة السورية كندة علّوش متابعيها عبر حسابها على انستغرام صورة غاية في...

نادين نجيم تعلن نيتها اعتزال الفن في عمر الاربعين! نادين نجيم تعلن نيتها اعتزال الفن في عمر الاربعين! 2019-04-01 | 10:06:28

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم نسيب عن سنها ونيتها في الاعتزال بعد سنوات وذلك...

رمضان هذا العام بلا عادل امام رمضان هذا العام بلا عادل امام 2019-04-01 | 08:22:33

بعد أن اعتاد محبو الممثل المصري الكبير، عادل إمام، على مسلسلاته الرمضانية خلال...

رويدا عطية تحتفل بمولوديها.. زين و"كيفك يا حب" رويدا عطية تحتفل بمولوديها.. زين و"كيفك يا حب" 2019-03-31 | 14:11:21

شهدت الفنانة رويدا عطية مؤخراً "ولادتين" جديدتين، حيث وضعت مولودها الأول، كما...

ديانا حداد تتألق مع الجمهور الكويتي في حفل ناجح بجميع المقاييس ديانا حداد تتألق مع الجمهور الكويتي في حفل ناجح بجميع المقاييس 2019-03-31 | 11:56:55

بحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ومجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين ومشاهير...

محمد صلاح يساند شيرين بأزمتها.. وهذا ما وعدت به الفنانة محمد صلاح يساند شيرين بأزمتها.. وهذا ما وعدت به الفنانة 2019-03-31 | 09:22:10

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وهي تعلن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المتابعة لجنة اعلان محظورة الحركة الاسلامية الشق الشمالي للرد قرار الحكومة فصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات مصرع سائق دراجة نارية سيارة حادث طرق اصطدام شارع 5 اصابة اخر اسعاف شرطة جسم مشبوه ام واصف مفرق مدينة الناصرة الشرطة اغلاق التحقق حقيبة منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية ميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب 4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط احتراق شاحنة شارع ام الفحم ميعامي اضرار دون اصابات شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي شعب علم فلسطين اسرائيل مقر الشرطة الجماهيرية مجهولون الشرطة تحقق ملابسات رفع انقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة انفجار قرية حرفيش قرب بيت اصابة شخص الشرطة اسعاف اطفاء انقاذ اصابة خطيرة امرأة جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com