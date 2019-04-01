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تقنيات رسم إبداعية لطلاب دورات الرسم والفنون بالمركز الجماهيري – أم الفحم



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إبداعات وإنتاجات جديدة يسجلها طلاب دورات الفنون بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم، وهذه المرة يبدع طلاب دورات الرسم والفنون التابعة للمركز الجماهيري، حيث شارك الطلاب خلال الأسبوع الماضي في سلسلة ورشات لتشجيع الإبداع، وإكتساب تقنيات رسم جديدة وقد تم خلال هذه الرورشات تنظيم منافسة بين جميع الطلاب في مجال الإبداع والإنتاج الفني عن طريق دمج الألوان (بركان الألوان) بحيث يتم إنتاج لوحة إبداعية من خلال خلط الألوان وتشكيلها بشكل عشوائي، وأيضا قام الطلاب بالتدرب على تقنية الرسم بجوز الهند وهي تقنية حديثة يستخدمها كثير من الرسامين والمبدعين لتجسيم أجزاء من لوحة الرسم وجعلها تبدو أكثر واقعية، بالإضافة إلى تقنية الرسم بواسطة المسامير وخيطان الحرير.


مسيرة عمل مع الطلاب إمتدت على مدار عام كامل تثمر إبداعاً:

وفي حديث مع مرشدة الدورة بالمركز الجماهيري السيدة سهام جبارين قالت أن الطلاب أظهروا مواهب مميزة وقدرة على الإبداع بإستخدام تقنيات متعددة، وقد نجح الطلاب من خلال هذا الأسبوع بإبداع إنتاجات جديدة عالية الجودة وهذا أمر يدل على المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلاب دورات الفنون وهو ثمرة تدريب متواصل على مدار عام كامل. وأضافت أن جميع أعمال الطلاب سيتم الإحتفاظ بها بهدف تنظيم معرض مصغر للطلاب والأهالي سيتم تنظيمه خلال عطلة الصيف وذلك بهدف تعريف وكشف مواهب الطلاب المتنوعة في هذا المجال.

دورات الفنون متواصلة على مدار العام برعاية المركز الجماهيري:

ويذكر أن دورات الفنون بالمركز الجماهيري تقام على مدار العام ويشترك فيها طلاب من كافة الأجيال ابتداءً من جيل صفوف الروضة وحتى جيل إعدادي، والدورة عبارة عن لقاءين أسبوعيين، في كل مرحلة يتم التركيز على تعلم تقنية جديدة، والمركز الجماهيري بدوره يعمل على تقديم الرعاية الكاملة لهؤلاء الطلاب، كما ويعمل على إفتتاح دورات فنون إضافية لإتاحة المجال لمزيد من الطلاب من الإستفادة من الدورات في هذا المجال.




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