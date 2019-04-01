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أعياد الربيع في مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم - سخنين



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بمناسبة حلول عيد الأمّهات الذي صادف يوم الخميس الفائت ، احتفل طلّاب وطالبات مدرسة البشائر  بمعلّماتهم ومربيّاتهم . حيث استقبل الطّلاب المعلّمات بالورود وعبارات التقدير. وذلك تماشيا مع سياسة المدرسة العامّة بتذويت القيم الإنسانيّة الرّفيعة ، وخاصّة تذويت قيمة برّ  الوالدين وخاصّة الأمّهات.   وقد لاقت هذه الّلفته كبير التقدير والعرفان من قبل جميع المعلّمين والمعلّمات في المدرسة ، لأنّها تعبّر عن روابط الودّ والاحترام بين الطّلاب وبين معلّمي ومعلّمات المدرسة. وفي هذا اليوم أيضًاأحيى طلاب وطالبات مدرسة البشائر للعلوم في المرحلة الثّانويّة يوم الطّالب في المدرسة. فقد تقلّد الطّلاب جميع المناصب والوظائف في المدرسة. فقد تقلّد الطّالب علي خلايله رئيس مجلس الطّلاب منصب مدير المدرسة. حيث قام هو والعديد من الطّلاب بقيادة المدرسة ليوم واحد من خلال برنامج مفصّل ابتدأ بتعليم الحصّة الأولى والثّانية حيث كان المعلّمون من الطّلاب  ،  وفي الحصّة الثالثة تناول الطّلاب والمعلّمون وجبة الإفطار بشكل جماعي.   ثمّ توالت فعاليات اليوم بإجراء مباراة قدم بين منتخب الطّلاب ومنتخب المعلّمين انتهت بتعادل المنتخبَيْن . وبعد المباراة أقام طلّاب المدرسة حفلًا فنّيًا عرضوا فيه مواهبهم في شتّى أنواع الفنون وخاصّة العزف وعروض الدّبكة .  هذا وقد ساد الحماس بين صفوف الطّلاب وخاصّة اثناء المباراة والعروض الفنيّة.   وقد أشاد الأستاذ أمير الحاج بدور الطّلاب ومجلس الطّلاب في المدرسة لما أبدوه من حسن التنظيم والمسؤوليّة والوعي الكبير في إحياء هذا اليوم الهام في حياة الطّلاب في المدرسة.





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