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ضبط 1.5 مليون شيكل نقدي في بيت مسن بالقدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ضبطت شرطة القدس خلال حملة لها في المدينة ,  مبلغ 1.5 مليون شيكل نقدي في بيت مسن 70 عاما جنوبي القدس.



وتم اعتقال المسن بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبة وتبييض أموال .

فيما صادرت الشرطة المبلغ الذي ضبط الى حين التأكد من مصدره .




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