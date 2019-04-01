ضبط, 1.5, مليون, شيكل, نقدي, في, بيت, مسن, بالقدس,

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وتم اعتقال المسن بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبة وتبييض أموال .فيما صادرت الشرطة المبلغ الذي ضبط الى حين التأكد من مصدره .

ضبطت شرطة القدس خلال حملة لها في المدينة , مبلغ 1.5 مليون شيكل نقدي في بيت مسن 70 عاما جنوبي القدس.

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