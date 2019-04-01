نتائج, أولية.., مرشح, المعارضة, يهزم, أردوغان, في, معقله,

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أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه لولا الجهود العربية...
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء...
بعد الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في...
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يؤكد اختفاء لوحة "Salvator Mundi" المنسوبة للفنان...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه فاز بما نسبته 56% من البلديات، في...
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، أن عودة سوريا...
حذر البابا فرنسيس مسيحيي المغرب من القيام بأي أنشطة تبشيرية أثناء خطاب ألقاه في...
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حزب العدالة والتنمية أحرز مجددا المرتبة...
لقي 20 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب نحو 10 آخرين بجروح في حريق اندلع في حافلة...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في كلمته أمام القمة العربية في تونس،...