نتائج, أولية.., مرشح, المعارضة, يهزم, أردوغان, في, معقله,

عرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، نتائج الانتخابات البلدية غير النهائية في مدينة إسطنبول بعد فرز 31 ألفًا و102 من الصناديق الانتخابية.

وقال غوفن، في مؤتمر صحفي، الاثنين، من أمام مقر اللجنة بالعاصمة أنقرة، إن مرشح حزب الشعب الجمهوري لبلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حصل على 4 ملايين و159 ألفًا و650 صوتًا مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم الذي نال 4 ملايين و131 ألفًا و761 صوتًا.وأشار غوفن إلى أن مرحلة الاعتراض على النتائج بدأت، وأوضح أنه يمكن الاعتراض لدى لجان الانتخابات في القضية حتى الساعة 15:00 من يوم الثلاثاء المقبل.وأورد أنه تم فرز 31 ألفًا و102 من الصناديق الانتخابية في إسطنبول حتى الآن، ولا يزال 84 صندوقًا لم تفرز بسبب الاعتراض.تصوير - afp