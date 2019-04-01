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الصور الأولى لمحمد رشاد ومي حلمي من شهر العسل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد مرور أكثر من 5 شهور على إلغاء حفل زفاف المطرب المصري محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، قاما بمفاجئة الجميع بالاحتفال بزفافهما، يوم 23 مارس، بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.



رشاد ومي سافرا إلى دبي لقضاء شهر العسل هناك، ونشرت مي أول صورة من شهر العسل، والتي جمعتها برشاد، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.


وعلق رشاد على الصور، بقوله: ” في كل مكان سنذهب معًا - شخصان لهما نفس الروح.. أحبك زوجتي”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورهما، وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة.


وكان محمد رشاد ومي حلمي قد احتفلا بزفافهما، يوم 23 مارس، بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، وقد انتشرت مجموعة صور من حفل الزفاف، وتألقت مي في الصور فستان زفاف شديد الأناقة، بينما أطل رشاد ببذلة سوداء أنيقة، ويبدو أنهما قررا الاحتفال بزفافهما بعيدا عن أعين الإعلام حتى لا تتكرر أزمة حفل زفافهما الأول.


يذكر أنه قبل ساعات من انطلاق حفل الزفاف الأول لمقدمة البرامج مي حلمي والمطرب محمد رشاد، تم إلغائه، وجاء هذا الخبر صادما لجمهورهما خاصة وأن كل منهما كان نشر صورا له أثناء استعدادهما لحفل الزفاف.


ولم يكشف رشاد أو مي عن السبب الحقيقي لإلغاء الزفاف، وانتشرت عدد من الأقاويل، بينما قالت مي بعد ذلك إنها تحاول أن تستعيد علاقتهما لأن الحب لا يعوض.




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