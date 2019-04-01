صلاح في ليفربول - 261 ألف دولار أمريكي أسبوعيا

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة الرواتب الأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو ليفربول الإنجليزي لهذا الموسم، حيث يتنافس الفريق على لقب البريميرليغ منافسة شرسة من مانشستر سيتي.

وينفق ليفربول على أجور لاعبيه خلال الموسم الجاري 163 مليون جنيه استرليني، مقابل 208 ملايين جنيه في الموسم الماضي، ليصبح ثالث أعلى نادي في البريميرليغ من ناحية قيمة الأجور.واحتل النجم المصري محمد صلاح المرتبة الأولى لقائمة أجور لاعبي ليفربول الأسبوعية، حيث يحصل على مبلغ 200 ألف جنيه أسبوعيا أي ما يعادل 261 ألف دولار أمريكي.وجاء البرازيلي روبرتو فيرمينيو في المرتبة الثانية بـ180 ألف جنيه، ثم أتى الهولندي فيرجيل فان ديك ثالثا بـ150 ألف جنيه استرليني.