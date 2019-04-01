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بنزيما يحقق ما عجز عنه ميسي ورونالدو وراؤول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد، إنجازا تاريخيا ورقما فريدا من نوعه في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تسجيله أمس هدف فوز الفريق الملكي على ضيفه هويسكا.



وسجل بنزيما الهدف الثالث للريال في شباك هويسكا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الـ29 من "الليغا"، ليمنح النادي الملكي فوزا صعبا بنتيجة (3-2).


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بنزيما حقق إنجازا تاريخيا، إذ بات أول لاعب يزور شباك كل الأندية التي واجهها في الدوري الإسباني، منذ انضمامه للنادي الملكي عام 2009.



وسجل النجم الفرنسي 141 هدفا في شباك 34 فريقا لعب ضدها في "الليغا".


وأشارت "ماركا" إلى أن بنزيما حقق ما عجز عنه كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للدوري الإسباني ونادي برشلونة،  إذ استعصت على "البرغوث" شباك 3 أندية من أصل 40 واجهها في "الليغا"، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان قريبا من تحقيق هذا الإنجاز عندما كان يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد، حيث تمكن من هز شباك 32 فريقا من أصل 33، بينما سجل الدولي الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس في شباك 35 فريقا من أصل 39.




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