بنزيما, يحقق, ما, عجز, عنه, ميسي, ورونالدو, وراؤول,

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة الرواتب الأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو...
يستعد كريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا ثنائي يوفنتوس، إلى الخضوع لفحوصات طبية...
يعد فريق ريال مدريد الاسباني واحد من أمهر وأشهر فرق كرة القدم في العالم، حيث تأسس...
لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وهداف برشلونة، يحاول كسر المزيد من الأرقام...
أعرب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن غضبه من الانتقادات التي يتعرض لها من...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، السعر الذي حدده نادي توتنهام للتخلي عن خدمات...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يجهز هدية ملكية...
أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بتحقيق الانتصار في...
بات ثنائي باريس سان جيرمان نيمار جونيور وكيليان مبابي، محور اهتمام وسائل الإعلام...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن مفاجأة بشأن أول ضحية للمدرب الفرنسي زين...