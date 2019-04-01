دراسة, تحذر, آكلي, اللحوم, الحمراء, من, خطر, مميت!,

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اكتشف علماء من أستراليا أن السمنة والإفراط في تناول الكحول من العوامل التي تزيد...
كشفت دراسة حديثة أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة، يساعد على تأجيل...
كشفت دراسة أن تدخين الآباء قد يساهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من...
يعتبر السلمون أحد الأطعمة الصديقة للمرأة، إذ تبيّن أن تناوله يساعد على شدّ الوجه...
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض مرتبطة بالقلب،...
من كان يعتقد بأن دواء السكري يمكن أن يمثل وقاية ضد خطر أمراض عقلية؟ هذا ما استنتجه...
يؤدي الالتهاب المزمن إلى سرعة التعرض لمظاهر الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض...
مع التقدم في العمر، تتغير طريقة عمل الجسم وحرقه للدهون، لذا ينصح العديد من...
يلعب القولون دوراً رئيسياً في تخليص الجسم من فضلات الطعام، إضافة إلى دوره في...
كشفت دراسة أن تدخين الآباء قد يساهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من...