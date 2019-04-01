الجامعة, العربية, تعلن, أن, جهودا, عربية, نجحت, في, منع, نقل, أكثر, من, 40, سفارة, إلى, القدس,

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه لولا الجهود العربية لكانت أكثر من 40 دولة نقلت سفاراتها إلى القدس في غضون أشهر عقب الخطوة الأمريكية.

وكشف في تصريح تلفزيوني، أن جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى مدينة القدس.وأشار المسؤول إلى أن فلسطين ليست وحيدة وكل الدول العربية تقف إلى جوارها، لافتا إلى أنه حين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.ووصف زكي اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بأنه باطل ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته.وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانوني الدولي.