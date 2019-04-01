نتنياهو, يهاتف, بوتين, ويبحث, معه, التنسيق, العسكري,

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث الجانبان التنسيق العسكري بين تل أبيب وموسكو، والوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف الكرملين أن بوتين ونتنياهو بحثا القضايا الرئيسية في التعاون الثنائي، والاتصالات العسكرية بين البلدين، والمستجدات في الشرق الأوسط.