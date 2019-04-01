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الليرة تهبط بعد خسارة أردوغان في المدن الكبرى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في بلديات عدد من المدن الكبرى في البلاد، عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات المحلية، فقدت الليرة التركية 1.5 في المائة من قيمتها يوم الاثنين.



وفي الساعة 0416 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأميركية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة مع إغلاق الجمعة البالغ 5.5550.


وتأرجت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات البلدية.


وكانت البيانات الصادرة يوم الجمعة أظهرت أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث الشهر الماضي، فيما وصفت وكالة موديز، اليوم الاثنين، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بالأمر"السلبي على الائتمان".




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