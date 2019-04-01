مشاهد, جريئة, لـ, سيرين, عبدالنور, وتيم, حسن, في, الهيبة, الحصاد!,

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بعد مرور أكثر من 5 شهور على إلغاء حفل زفاف المطرب المصري محمد رشاد والمذيعة مي...
علّق محمد شبانة نجل شقيق المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ على ما يشاع عن تحنّط...
شاركت النجمة السورية كندة علّوش متابعيها عبر حسابها على انستغرام صورة غاية في...
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بعد أن اعتاد محبو الممثل المصري الكبير، عادل إمام، على مسلسلاته الرمضانية خلال...
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دون أسباب واضحة خرج الفنان عادل إمام من السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل، بعد...
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