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مشاهد جريئة لـ سيرين عبدالنور وتيم حسن في الهيبة الحصاد!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن تغييراً تاماً سيطرأ على شخصية “جبل” التي يؤديها الممثل تيم حسن في الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة الحصاد”. وأشارت المعلومات الى أن الأحداث الجديدة التي يشهدها الجزء الجديد ستفاجئ الجمهور.



في التفاصيل، سيتضمن المسلسل بعض المشاهد الجريئة بين أبطاله، جبل والصحفية “نور رحمة”، التي تلعب دورها الفنانة سيرين عبدالنور. وأكد مصدر أن هناك مشهدين جريئين يجمعان الثنائي سيرين وتيم اللذين تربطهما قصة حب قوية تقلب مسار شخصية جبل القوية ضمن الأحداث.


ومن المتوقع أن تسبب هذه المشاهد جدلاً واسعاً عند عرضها، ما يثير مخاوف أبطال المسلسل من ردة فعل جمهور رمضان.




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