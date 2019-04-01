تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-01 15:40:16 ضبط 1.5 مليون شيكل نقدي في بيت مسن بالقدس |  2019-04-01 15:40:00 نتائج أولية.. مرشح المعارضة يهزم أردوغان في معقله |  2019-04-01 15:40:49 صلاح في ليفربول - 261 ألف دولار أمريكي أسبوعيا |  2019-04-01 14:40:04 عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه |  2019-04-01 14:40:46 الجامعة العربية تعلن أن جهودا عربية نجحت في منع نقل أكثر من 40 سفارة إلى القدس |  2019-04-01 14:40:34 نتنياهو يهاتف بوتين ويبحث معه التنسيق العسكري |  2019-04-01 13:04:48 الليرة تهبط بعد خسارة أردوغان في المدن الكبرى |  2019-04-01 12:55:33 لغز اختفاء لوحة فنية لدافينشي هي الاغلى في العالم |  2019-04-01 11:59:27 خطة لإسكان 250 ألف مواطن حتى عام 2048 في الجولان |  2019-04-01 11:49:08 في رسالة الى رئيس البرازيل: النائب جبارين يحذّر من شرعنة الاحتلال في القدس |  2019-04-01 11:20:52 آه يا يما،غيابك هدّلي حيلي....رنا وتد ابنة المغدورة سوزان وتد من باقة الغربية تكتب لامها كلاما يمزق القلوب |  2019-04-01 11:40:44 صور - أكبر معمر في بريطانيا يكشف سر طول عمره ! |  2019-04-01 10:51:17 النجم النصراوي مؤنس دبور يقود فريقه ريد بول زلتسبورغ لفوز عريض ويسجل رباعية اهداف للتاريخ |  2019-04-01 10:46:10 الانتخابات التركية: المعارضة تفوز في العاصمة وجدل حول نتائج إسطنبول |  2019-04-01 10:19:24 تمديد اعتقال وليد وتد زوج المرحومة سوزان وتد من باقة الغربية 10 ايام بشبهة الضلوع بجريمة قتلها |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مواد غذائية تحمي من إعتام عدسة العين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة حديثة أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة، يساعد على تأجيل الإصابة بإعتام عدسة العين لعدة سنوات، ويمنع تطور الإصابة بالمرض.



وأظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة شيان جياوتونغ الصينية وعلماء جامعة جنوب أستراليا، وجود علاقة مباشرة بين تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة، وخطر تطور مرض إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.



وتوصل الباحثون إلى أن التزام الذين يعانون من إعتام عدسة العين بحمية الفواكه والخضروات التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يخفض تكاليف علاجهم إلى النصف.


ويقول الباحثون إن "النتائج التي حصلنا عليها تؤكد على أن الحمضيات والفلفل الحار والجزر والطماطم والخضروات الخضراء الداكنة، تؤخر بداية إعتام عدسة العين لعدة سنوات وتحمي منه. وتحتوي هذه المواد على فيتامينات А وС وЕ وبيتا كاروتين، وكذلك مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين، تعمل كمواد فعالة في حماية البصر".




كلمات متعلقة

مواد, غذائية, تحمي, من, إعتام, عدسة, العين,

تابعونــا

سببان رئيسان للإصابة بسرطان الثدي يمكن تجنبهما سببان رئيسان للإصابة بسرطان الثدي يمكن تجنبهما 2019-04-01 | 15:40:43

اكتشف علماء من أستراليا أن السمنة والإفراط في تناول الكحول من العوامل التي تزيد...

دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت! دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت! 2019-04-01 | 14:40:55

أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة لوما لندا الأمريكية خطرا مميتا للحوم...

المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب 2019-04-01 | 11:57:48

كشفت دراسة أن تدخين الآباء قد يساهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من...

ودّعي التجاعيد.. وتناولي السلمون ودّعي التجاعيد.. وتناولي السلمون 2019-04-01 | 10:09:37

يعتبر السلمون أحد الأطعمة الصديقة للمرأة، إذ تبيّن أن تناوله يساعد على شدّ الوجه...

ما يضر القلب يضر المخ أيضا!! ما يضر القلب يضر المخ أيضا!! 2019-04-01 | 08:19:47

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض مرتبطة بالقلب،...

هل تصدق أن دواء السكري يحمي من أمراض عصبية مزمنة؟ هل تصدق أن دواء السكري يحمي من أمراض عصبية مزمنة؟ 2019-03-31 | 12:09:55

من كان يعتقد بأن دواء السكري يمكن أن يمثل وقاية ضد خطر أمراض عقلية؟ هذا ما استنتجه...

6 عادات تعجّل بظهور علامات الشيخوخة 6 عادات تعجّل بظهور علامات الشيخوخة 2019-03-31 | 09:20:13

يؤدي الالتهاب المزمن إلى سرعة التعرض لمظاهر الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض...

6 أطعمة عليك تجنبها بعد الأربعين! 6 أطعمة عليك تجنبها بعد الأربعين! 2019-03-30 | 17:00:52

مع التقدم في العمر، تتغير طريقة عمل الجسم وحرقه للدهون، لذا ينصح العديد من...

عصير من 4 مكونات "يكنس" السموم من جسمك! عصير من 4 مكونات "يكنس" السموم من جسمك! 2019-03-29 | 18:13:05

يلعب القولون دوراً رئيسياً في تخليص الجسم من فضلات الطعام، إضافة إلى دوره في...

المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب 2019-03-29 | 10:40:44

كشفت دراسة أن تدخين الآباء قد يساهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة مسدس ذخيرة طالب عربي شرقي القدس مؤسسة تربوية علاجية تفتيش مصادرة الشرطة اصابة بالغة عامل سقط حادث عمل ورشة بناء ارتفاع عن كفار سابا تهاني طميش ام الفحم تتظاهر رفضا لانتشار النفايات تراكم قرب المدارس لافتات سيارتها الطلاب بلدية فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون سعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة متوسطة اصابة انقلاب سيارة مفرق مجد الكروم جراء حادث طرق بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي افطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةديبورتيفو لاكورونا اتلتيكو مدريد مباشر بث مباراة الدوري الاسباني كرة القدم جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققدهس سخنين اصابة سيارة خصوصية مستشفى الشرطة تحقق سائق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com