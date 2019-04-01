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رونالدو يخضع لفحص جديد قبل موقعة أياكس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد كريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا ثنائي يوفنتوس، إلى الخضوع لفحوصات طبية جديدة، اليوم الإثنين، لتحديد موقفهما من المشاركة أمام أياكس الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعرض الدون البرتغالي لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، بينما يغيب دوجلاس كوستا عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة.


وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن التفاؤل غير حاضر بشأن جاهزية رونالدو لخوض مواجهة أياكس أمستردام، والمقررة في 10 أبريل/نيسان الجاري.


ونوه الموقع أن دوجلاس كوستا سيكون متاحًا في مباراة ميلان، التي ستقام السبت المقبل في إطار الكالتشيو.


وأشار الموقع إلى أن باولو ديبالا سيكون لائقًا لمباراة أياكس أمستردام، على الرغم من أنه قد يغيب عن مواجهة الغد أمام كالياري في إطار الدوري الإيطالي.




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