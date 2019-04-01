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خطة لإسكان 250 ألف مواطن حتى عام 2048 في الجولان



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كُشف النقاب اليوم عن قيام الحكومة الاسرائيلية ببلورة خطة  تهدف الى إسكان ربع مليون مواطن بعد ثلاثة عقود من الزمن بالتزامن مع مرور مائة عام على تأسيس اسرائيل .


 وتشمل الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان باسبوع, بناء ثلاثين 30 الف وحدة سكنية جديدة, وزيادة عدد سكان مدينة كاتسرين بثلاثة اضعاف, وإقامة مدينتين جديدين، الى جانب خلق فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة. 


ووضعت الخطة بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومجلس الجولان الإقليمي ومجلس كاتسرين المحلي وحركة "اور".


تصوير - afp




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