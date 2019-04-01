في, رسالة, الى, رئيس, البرازيل:, النائب, جبارين, يحذّر, من, شرعنة, الاحتلال, في, القدس,

كلمات متعلقةفي, رسالة, الى, رئيس, البرازيل:, النائب, جبارين, يحذّر, من, شرعنة, الاحتلال, في, القدس,
ضبطت شرطة القدس خلال حملة لها في المدينة , مبلغ 1.5 مليون شيكل نقدي في بيت مسن 70 عاما...
كُشف النقاب اليوم عن قيام الحكومة الاسرائيلية ببلورة خطة تهدف الى إسكان ربع...
كلمات مؤثرة كتبتها رنا وتد ابنة ضحية جريمة القتل سوزان وتد من باقة الغربية بعد...
قاد النجم النصراوي مؤنس دبور ليلة ام سالاحد فريقه ريد بول زلتسبورغ لفوز عريض...
مددت المحكمة في الخضيرة صباح اليوم الاثنين , فترة اعتقال وليد وتد من باقة الغربية...
مع اعتدال درجات الحرارة تدريجيا وفي ظل الاجواء الربيعية الساحرة التي تشد اليها...
بنجاح منقطع النظير، اختتمت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا،...
تسببت الرياح الشديدة والاجواء العاصفة التي ضربت البلاد فجر امس الاحد بتظاير...
اقدم مجهولون يرجح انهم من المستوطنين , فجر اليوم الاثنين , الاعتداء على 10 سيارات...
جاء في بيان صادر عن كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم...