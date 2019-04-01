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آه يا يما،غيابك هدّلي حيلي....رنا وتد ابنة المغدورة سوزان وتد من باقة الغربية تكتب لامها كلاما يمزق القلوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



كلمات مؤثرة كتبتها رنا وتد ابنة ضحية جريمة القتل سوزان وتد من باقة الغربية بعد مقتل امها , فنشرت على صفحتها الفيسبوك كلاما مؤثرا فيه خاطبت والدتها فقالت :" شو يما يا حبيبتي ؟ 


وينك ؟ سقعانه ؟ دفيانه ؟ جعانه ؟ شبعانه ؟ تعبانه ؟ مريضه ؟ 😥

هالأسئله كنت اسألها لحالي وقت كان "المجرم" عامل عملتُه ومخلّص وعامل حالُه ولا داري عن اشي ، انا كيف عشت معُه يومين بعد الحادثه وما حسيت عليه ؟! 😞 انا آسفه يما ما كُنت وقت الجريمه لحتى اخلّصك من بين ايديه 😭💔.

كيف قدر يفرّط فيكِ يا وردتي ،،؟ 🌷

انتِ كُنتِ مصدر الأمل بحياتي ، دائماً كُنتِ تشجعيني بقراراتي لأنك كُنتِ واثقه اني رح اقدر وأصير رنا الي كُنتِ تحلمي تشوفيها "دكتورة" 💉💊 ، وإن شاء الله اقدر احققلك حلمك يا نور عيني 🥀 ، الله لا يسامح الّي حرمني منك ، إبنُه الّي بعدُه مش واصل عُمر السنتين حرمُه من حنّية أمه وحنانها ، بعد ما ندوّر عليكي 5 ايام ترجعيلنا بلا روح ،؟ مين هو لحتى يحط حد لعمرك ؟ بأي حق بحرمك تشوفي حياتك ؟ بعطيكي هدية عيد ميلادك عن طريق انه يحرمك من اولادك ويدفنك بإيديه تحت التراب وتحت المطر والسقعه بليالي الشتويه 💔! 

آاااااااااااااه يا يما ، غيابك هدّلي حيلي 💔 صورتِك وإنت بلا روح مش رايحه من بالي ، كُنتِ مثل الثلج ❄😥 بس ما في أحلى مِنك كُنتِ مَلاك أبيض ناصِع 💭😌 ..

"26.3.19" لو كُنت بعرف انه كان آخر يوم النا سوا ، آخر ضمّه وآخر بوسه ، كُنت عملت كُل شي يفرحك كُنت قضّيت معك وقت اطول بس هيك الله كاتب ولا اعتراض على حُكمك يا الله رحيلِك كان مش بإيدنا ، انتِ رحتي لأنه الله هيك بدُه ، اختارلك المكان الي ترتاحي فيه اكثر ، اختارلك الأحسن ، بس الحنين بوجع بوجع بوجع كثثيييررر 😭💔😞.

اللهُم اغفِر لها وارحَمها ، وَزِد في حَسناتِها وتجاوَز عن سَيِّئاتِها ، واجعَل قَبرَها رَوضَةً مِن رِياضِ الجَنَّة اللهُم يَمِّن كِتابَها ، وَهَوِّن حِسابَها ، وَلَيِّن تُرابَها ، وَأَلهِمها حُسنَ جَوابَها ، وَطَيِّب ثَراها وَأكرِم مَثواها ، واجعَل الجَنّة مُستقرّها ومأواها ، اللهُمّ آنِس وحشَتِها في قَبرِها وَنَوِّر لَها وَلِجَميعِ أمواتِ المُسلِمين 🥀🖤.اللهُم آمين 💙.

#مش_رح_ننساكِ_يا_سوزان💔

😓26.3.2019😓


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