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صور - سيارات لاعبي نادي ريال مدريد... ألمانية بريطانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعد فريق ريال مدريد الاسباني واحد من أمهر وأشهر فرق كرة القدم في العالم، حيث تأسس النادي في 1902 ليفوز منذ وقتها بالدوري الاسباني 33 مرة و13 مرة بلقب دوري أبطال أوروبا، مما يجعل لاعبيه يكتسبون ثروات طائلة من الاحتراف معه، تسمح لهم باقتناء السيارات التي سنلقي عليها نظرة اليوم.



من المهم أولاً هنا ذكر أن علامة اودي الألمانية تقوم برعاية الفريق الاسباني بشكل كامل، حيث تقوم بتسليم كل لاعب أي سيارة جديدة يطلبها من بين طرازاتها المختلفة، ولم يكن عام 2019 مختلفاً، حيث حصل  الفريق والمدافع الماهر، سيرجيو راموس، على السيارة الأغلى من طراز A8 50TDI البالغ قيمتها 100,655 يورو، في حين اختار أغلب اللاعبين سيارات SUV، بما يتضمن توني كروس وكيلور نافاس وخيسوس فاييخو وكريم بنزيما وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز وماركوس يورينتي وداني سيبالوس الذين اختاروا Q8 50 TDI ذات قيمة 87,950 يورو.


بينما قرر ماريانو دياز اختيار الطراز الأرخص من نوع Q7 50TDI التي تبلغ قيمتها 73,140 يورو، في حين كانت A7 سبورت ذات بقيمة 78,085 يورو هي اختيار كل من ناتشو فرنانديز ومارسيلو وماركو اسينسيو.


هذا ويمتلك اللاعبون الآخرين عدة سيارات أخرى أيضاً مثل كيكو كاسيلا الذي يقود بورشه كاريرا GTS البالغ قيمتها 112,000 يورو، ولوكا مودريتش مع بنتلي كونتيننتال GT. اما كريم بنزيما، فيمتلك مجموعة كبيرة تتضمن لامبورجيني اوروس وبوجاتي فيرون.




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