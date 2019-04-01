تعليق, مؤثر, من, كندة, علوش, على, صورة, لعمرو, يوسف, وطفلتيهما,

شاركت النجمة السورية كندة علّوش متابعيها عبر حسابها على انستغرام صورة غاية في الجمال، تعكس مشاعر الأُبوّة التي يعيشها زوجها الفنّان عمرو يوسف بصحبة طفلته حياة.

وقد ظهر يوسف بالصورة وهو يحمل ابنته بين يديه، وعلّقت كندة عليها بأنّ هذه الصورة تُمثِّل لها العالم والحياة.يذكر ان كندة علوش سبق ان نشرت عددا من الصور لابنتها حياة ولكنها تحرص على اخفاء ووجهها وذلك من خلال احتضانها.