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النجم النصراوي مؤنس دبور يقود فريقه ريد بول زلتسبورغ لفوز عريض ويسجل رباعية اهداف للتاريخ



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قاد النجم النصراوي مؤنس دبور ليلة ام سالاحد فريقه ريد بول زلتسبورغ لفوز عريض بخماسية اهداف على فريق استريا فينه في الدوري النمساوي .


وسجل دبور رباعية اهداف للتاريخ في مباراة شهدت تالق غير عادي للنجم النصراوي دبور الذي ابهر الجمهور باداء رائع .

يشار الى ان مؤنس دبور وخلال 365 يوما الاخيرة (منذ نهاية شهر اذار الماضي وحتى اليوم ) سجل 36 هدفا , حيث ان ليونيل ميسي المهاجم الوحيد الذي تجاوزه وسجل اكثر منه في هذه الفترة في اوروبا .

مؤنس دبور سينضم مع نهاية الموسم الحالي الى صفوف فريق اشبيلية الاسباني .


تصوير - AFP




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