النجم, النصراوي, مؤنس, دبور, يقود, فريقه, ريد, بول, زلتسبورغ, لفوز, عريض, ويسجل, رباعية, اهداف, للتاريخ,

قاد النجم النصراوي مؤنس دبور ليلة ام سالاحد فريقه ريد بول زلتسبورغ لفوز عريض بخماسية اهداف على فريق استريا فينه في الدوري النمساوي .

وسجل دبور رباعية اهداف للتاريخ في مباراة شهدت تالق غير عادي للنجم النصراوي دبور الذي ابهر الجمهور باداء رائع .يشار الى ان مؤنس دبور وخلال 365 يوما الاخيرة (منذ نهاية شهر اذار الماضي وحتى اليوم ) سجل 36 هدفا , حيث ان ليونيل ميسي المهاجم الوحيد الذي تجاوزه وسجل اكثر منه في هذه الفترة في اوروبا .مؤنس دبور سينضم مع نهاية الموسم الحالي الى صفوف فريق اشبيلية الاسباني .تصوير - AFP