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شبان يتصدون لعصابة مسلحة حاولت سرقتهم (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة غريبة جرت في محطة وقود في ولاية فلوريدا الأمريكية، كان أبطالها 4 أصدقاء.



وهاجم رجل مسلح ومرافقه الشبان الأربعة أثناء توقفهم في المحطة للتزود بالوقود، حيث ترجل المسلح من سيارته وحاول إخافة المجموعة بإشهاره لمسدس في يده.


وبردة فعل سريعة، اتخذ الشبان الأربعة قرارا بالتصدي للمهاجم وتمكنوا من طرحه أرضا وأوسعوه ضربا، إلى أن تدخل مرافقه وخلصه من قبضة الشبان.


وأدرك المهاجمان أنه لا فرصة أمامهما لمواجهة الشبان الأربعة الذين استبسلوا في الدفاع عن أنفسهم، ليصعدا مجددا إلى سيارتهما ويغادرا المحطة.


ولحسن الحظ، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المهاجم المسلح ومرافقه بعد وقت قصير من فراره.




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