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تشكيلة سيغال ديكل تفتتح ربيع صيف 2019 في كريزي لاين‎



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أطلقت شبكة الأزياء النسائية crazy line   مؤخرا مجموعة ازياء للمصممة سيجال ديكيل تشمل قطع ازياء وملابس مميزة ومليئة بالمفاجآت. وكعادتها في كل عام، هذا العام ايضا تتميز مجموعة ازياء سيجال ديكيل وتتألق في احتفالية خاصة بالمرأة نفسها،مع التشديد هذا العام على نقاط قوة إضافية تتماشى مع كافة التطورات التي تشهدها مكانة المرأة ، والحملة العالمية لمكافحة التحرش بحق النساء المعروف باسم  METO .


وتُلائم المرأة التي تناسبها تصاميم مجموعة سيجال ديكيل مميزات الامرأة القوية، وتشدد على نقاط قوتها التي لا تطغى على أنوثتها وانما تشدد عليها. وكما في كل مرة فان هذا العام أيضًا  يتميز الدمج بين الأنوثة والقوة الامر الذي يخلق تناقضات في تشكيلة ازياء المجموعة، كما هو الواقع اليومي في حياتنا نفسها ، حيث تندمج هذه التناقضات مع بعضها البعض لتخلق اسلوبا ناعما ولطيفا. 


وتنقسم مجموعة أزياء سيجال ديكيل هذا الموسم إلى مجموعتين ستدخل بشكل تدريجي الى الفروع خلال الموسم بحيث ان كل قسم من هذه المجموعة يعكس رسالة بألوان زاهية مختلفة.


الألوان في المجموعة الأولى هي الأسود والأبيض ، مع لمسة صغيرة من اللون الأحمر. في شريط الألوان النظيف هذا ، هناك احتفاليه كبيرة بالمطبوعات والتصاميم الهندسية في القصات المختلفة، إلى درجة ظهور مطبوعات بمجموعة واسعة من ألوان الطيف. وتتميز المجموعة ايضا بالخطوط النظيفة ، والقصات ثلاثية الأبعاد والدمج بين المطبوعات في اطقم الملابس هي الاهم في هذه المجموعة.


تشكيلة ازياء سيجال ديكيل متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" بضمنها فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com




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