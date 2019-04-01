تمديد, اعتقال, وليد, وتد, زوج, المرحومة, سوزان, وتد, من, باقة, الغربية, 10, ايام, بشبهة, الضلوع, بجريمة, قتلها,

مددت المحكمة في الخضيرة صباح اليوم الاثنين , فترة اعتقال وليد وتد من باقة الغربية زوج الموحومة سوزان وتد من باقة الغربية والتي اختفت اثارها وعثر عليها بعد ايام وقد تعرضت للقتل في احد الاحراش القريبة من حريش .

وامرت المحكمة بتمديد فترة اعتقال زوج المغدورة 10 ايام على ذمة التحقيق لاستكمال التحقيق معه .ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.