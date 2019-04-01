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تمديد اعتقال وليد وتد زوج المرحومة سوزان وتد من باقة الغربية 10 ايام بشبهة الضلوع بجريمة قتلها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت المحكمة في الخضيرة صباح اليوم الاثنين , فترة اعتقال وليد وتد من باقة الغربية زوج الموحومة سوزان وتد من باقة الغربية والتي اختفت اثارها وعثر عليها بعد ايام وقد تعرضت للقتل في احد الاحراش القريبة من حريش .


وامرت المحكمة بتمديد فترة اعتقال زوج المغدورة 10 ايام على ذمة التحقيق لاستكمال التحقيق معه .


ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.




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